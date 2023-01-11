Страшный день: что нельзя делать 11 января

11 января в народе именуется Страшным днем. В этот день православные верующие вспоминают 14 тысяч невинных младенцев, убитых в Вифлееме по приказу царя Ирода.

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Подробнее о том, что нельзя делать 11 января и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 11 января

В этот день нельзя желать здоровья и счастья – все исполнится ровно наоборот.

Запрещено ходить в одиночку в безлюдные места, а также охотиться, рыбачить, ходить в лес к и водоемам.

Кроме того, нельзя выпускать детей из дома.

11 января не стоит браться за важные дела и начинания, а также приступать к ответственной работе.

Запрещено ссориться, ругаться и сквернословить, а также горевать и пребывать в унынии. Помимо прочего, постарайтесь не жаловаться на судьбу и проблемы.

Приметы

Северный ветер при отсутствии облаков предвещает скорые морозы.

Если сегодня разбушевалась метель – грядет дождливый июль.

Яркие и мерцающие звезды – к похолоданию.

Небо чистое, но солнце светит неясно – погода ухудшится.