Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
0° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
1 час назад

Страшный день: что нельзя делать 11 января

Мира Маркина

11 января в народе именуется Страшным днем. В этот день православные верующие вспоминают 14 тысяч невинных младенцев, убитых в Вифлееме по приказу царя Ирода.

Страшный день: что нельзя делать 11 января
Фото: UnsplashUnsplash

Подробнее о том, что нельзя делать 11 января и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 11 января

В этот день нельзя желать здоровья и счастья – все исполнится ровно наоборот.

Запрещено ходить в одиночку в безлюдные места, а также охотиться, рыбачить, ходить в лес к и водоемам.

Кроме того, нельзя выпускать детей из дома.

11 января не стоит браться за важные дела и начинания, а также приступать к ответственной работе.

Запрещено ссориться, ругаться и сквернословить, а также горевать и пребывать в унынии. Помимо прочего, постарайтесь не жаловаться на судьбу и проблемы.

Что нельзя дарить и почему: плохие приметы и суеверия

Приметы

Северный ветер при отсутствии облаков предвещает скорые морозы.

Если сегодня разбушевалась метель – грядет дождливый июль.

Яркие и мерцающие звезды – к похолоданию.

Небо чистое, но солнце светит неясно – погода ухудшится.

Теплые день – предвестник ранней весны.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители