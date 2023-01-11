Страшный день: что нельзя делать 11 января

11 января в народе именуется Страшным днем. В этот день православные верующие вспоминают 14 тысяч невинных младенцев, убитых в Вифлееме по приказу царя Ирода.
Подробнее о том, что нельзя делать 11 января и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
В этот день нельзя желать здоровья и счастья – все исполнится ровно наоборот.
Запрещено ходить в одиночку в безлюдные места, а также охотиться, рыбачить, ходить в лес к и водоемам.
Кроме того, нельзя выпускать детей из дома.
11 января не стоит браться за важные дела и начинания, а также приступать к ответственной работе.
Запрещено ссориться, ругаться и сквернословить, а также горевать и пребывать в унынии. Помимо прочего, постарайтесь не жаловаться на судьбу и проблемы.
Северный ветер при отсутствии облаков предвещает скорые морозы.
Если сегодня разбушевалась метель – грядет дождливый июль.
Яркие и мерцающие звезды – к похолоданию.
Небо чистое, но солнце светит неясно – погода ухудшится.
Теплые день – предвестник ранней весны.