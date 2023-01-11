Отчество на -ич: кто из русских имел право носить его

Одним из способов идентифицировать человека наряду с именем и фамилией является отчество. В наши дни такой «приставкой» к имени никого не удивишь. Но было время, когда спокойно могли обходиться и без отчеств. Всё изменилось в X веке.

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Первые отчества историки встретили в документах, датированных 945 годом. Правда, с современными (по написанию) они имели мало общего, хотя сам принцип образования с тех пор существенно не изменился. Что тысячу лет назад, что сейчас, отчества «рассказывают» об отце того или иного человека.

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Фактически, разница лишь в форме. Сегодня никого не удивишь отчеством, оканчивающимся на –ич. Наши же предки были более многословными: «Глеб, сын Владимира», «Игорь, сын Святослава». Древнерусские князья и вовсе не останавливались на упоминании только отца. Например, киевского князя Владимира Красно Солнышко официально называли: «князь Владимир Святославич, внук Всеволож, правнук Олегов». Понятно, что в таких случаях отчества были призваны подчеркнуть принадлежность к известному роду.

Вскоре отчество превратились в привилегию. В XI веке уже стала активно использовать короткая форма, оканчивающаяся на -ич: Святославич, Ярославич, Изяславич. Примерно с XV века представители высшей знати получили право на ношение отчеств с суффиксами -ович или –евич. Те, кто не мог похвастаться высоким положением в обществе, именовались таким образом: «Михаил Архипов сын Васильев» (отца Михаила звали Архип, а деда — Василий). Кроме того, люди незнатного происхождения могли заслужить право на ношение такой «приставки».

Отчества давались по имени отца. Если по каким-то причинам установить личность одного из родителей не удавалось, то в ход шло имя матери. На Руси можно было встретить Афанасия Настасьевича, Петра Ефросиньевича и так далее.