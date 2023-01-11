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1 час назад

Как попугаи учат друг друга нецензурной брани

Мира Маркина

Попугаи – удивительные создания. И отнюдь не только потому, что они заметно отличаются от других птиц. Попугаи известны своей способностью имитировать человеческую речь. Но птицы не выбирают, какие слова им учить, и порой запоминают отборную ругань. А затем учат нецензурной брани друг друга. Но как они это делают? Выяснял "Рамблер".

Как попугаи учат друг друга нецензурной брани
Фото: UnsplashUnsplash

Туристы, путешествующие по лесам Австралии, нередко сталкиваются с дикими попугаями, которые осыпают их чистым английским матом. У охотников за приключениями тут же возникает вопрос: как птицы научились нецензурной брани в диких условиях вдали от людей?

Орнитолог Джайния Сладек, работающая в Австралийском музее, объяснила, в чем дело. По словам эксперта, дикие попугаи перенимают матерные слова от домашних попугаев, которые сбежали от своих хозяев на волю или которых выпустили нарочно.

Помимо нецензурной брани вы также можете услышать от местных попугаев звуки пилы, топора и затвора фотоаппаратов. Эти звуки попугаи запоминают, потому что регулярно слышат их в лесах. Источниками звуков являются туристы, орнитологи и лесорубы.

Чем нельзя кормить птиц зимой

Заботливые попугаи не только учатся имитировать услышанное, но также обучают этому сородичей.

К слову, в Австралии попугаи не только матерятся, но порой и напиваются. В 2021 году стало известно о случае, когда птицы наелись забродивших плодов манго и опьянели. Однако в реальной жизни ситуация оказалась куда печальнее, чем в новостных сводках: многие особи погибли из-за последствий "пьянства", кто-то влетал в окна, а кто-то наоборот сидел на земле не в силах взлететь.

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