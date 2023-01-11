Как попугаи учат друг друга нецензурной брани

Попугаи – удивительные создания. И отнюдь не только потому, что они заметно отличаются от других птиц. Попугаи известны своей способностью имитировать человеческую речь. Но птицы не выбирают, какие слова им учить, и порой запоминают отборную ругань. А затем учат нецензурной брани друг друга. Но как они это делают? Выяснял "Рамблер".

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Туристы, путешествующие по лесам Австралии, нередко сталкиваются с дикими попугаями, которые осыпают их чистым английским матом. У охотников за приключениями тут же возникает вопрос: как птицы научились нецензурной брани в диких условиях вдали от людей?

Орнитолог Джайния Сладек, работающая в Австралийском музее, объяснила, в чем дело. По словам эксперта, дикие попугаи перенимают матерные слова от домашних попугаев, которые сбежали от своих хозяев на волю или которых выпустили нарочно.

Помимо нецензурной брани вы также можете услышать от местных попугаев звуки пилы, топора и затвора фотоаппаратов. Эти звуки попугаи запоминают, потому что регулярно слышат их в лесах. Источниками звуков являются туристы, орнитологи и лесорубы.

Заботливые попугаи не только учатся имитировать услышанное, но также обучают этому сородичей.