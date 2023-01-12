Анисьин день: что нельзя делать 12 января

12 января в народном календаре отмечается Анисьин день. Он назван в честь церковной святой, чью память чтут в этот день в православной церкви. Также этот день называли Желудочницей и Порезухой. Дело в том, что в эту дату наши предки готовились к Старому Новому году и варили свиные желудки.

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Если в семье есть больной человек, то его родственник в эту дату выходил на перекресток и громко кричал его имя. Считалось, что такой ритуал помогает выздороветь.

Также от болезней и для счастья в семье в этот день употребляли свиную требуху. К вечеру в дом приглашали гостей и угощали их блюдами из свинины.

На требухе также гадали. Если селезенка у зарезанной свиньи ровная, то зима будет холодной и снежной. Пустой желудок у свиньи также сулил холодную зиму.

Что нельзя делать 12 января

Запрещено брать подарки от чужих людей, только от кровных родственников. Считалось, что подарок может быть опасен и принести беду в дом. Также нельзя брать в дом найденные на улице предметы.

Запрещается солить еду, иначе здоровье будет подорвано. Женщинам в эту дату запрещалось вязать и шить. Мужчинам не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.

Если вы планируете затеять уборку, то лучше ее отложить. Наши предки верили, что в этот день можно вымести удачу и благополучие.

Народные приметы на 12 января