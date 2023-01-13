Васильев вечер: что нельзя делать 13 января

Вечер накануне Старого Нового года в народе называют Щедрым или Васильевым. С этой даты начинается Щедрая неделя или богатая Коляда. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Наши предки верили, что в Васильев день 13 января нельзя считать деньги, особенно копейки. Это может привести к том, что семья весь год проведет в слезах и убытках. Плохой приметой считалось также давать день в долг. Согласно поверьям, из-за этого у человека могут перестать водиться деньги в кармане.

Нельзя 13 января сплетничать о других и пустословить. На Руси были уверены, что это приведет к ссорам на все 12 месяцев. К тому же, злословие может обернуться против себя же. Чтобы сохранить мир в доме, накануне Старого Нового года не принято ссориться и ругаться.

Существуют также приметы, касающиеся праздничного застолья в этот день. Так, например, не стоит садиться за стол в темной одежде. Это может привлечь в дом беду. Чтобы не бедствовать в течение года, нельзя сегодня скупиться на угощения. Лучше стараться не пачкаться в Васильев вечер. Так можно испортить свою репутацию. А если разбить посуду, это спровоцирует ссору. Чтобы не было конфликта, нужно быстро собрать осколки и вынести из дома.