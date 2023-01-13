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51 минуту назад

Зоологи сделали удивительное открытие о дельфинах

Катерина Саломе

Ученые из Бристольского университета сделали удивительное открытие о дельфинах. Оказалось, что водные млекопитающие в попытках связаться со стаей пытаются перекричать подводный шум в случае его возникновения, если они выполняют одну задачу. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Зоологи сделали удивительное открытие о дельфинах
Фото: pixabay.compixabay.com

Специалисты наблюдали за поведением двух дельфинов — Дельты и Риз — в экспериментальной лагуне. На млекопитающих были закреплены звукозаписывающие устройства. Важным моментом было то, что оба животных выполняли совместную задачу: им нужно было нажать на расположенные на концах лагуны кнопки с интервалом в одну секунду друг от друга.

Зачем нужны боевые дельфины

Ученые специально выпускали дельфинов в разное время, чтобы они для координации нажатия кнопки полагались исключительно на голосовое общение. Оказалось, что при возникновении громких звуков из подводного динамика оба животных компенсировали это изменением громкости и продолжительности своих криков.

Ранее мы писали о том, что туристы на Курилах спасли дельфина.

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