Как донские казаки отмечали Новый год

«Когда я еще была маленькая девочка, с бабушкой ходила на Бабью кашу. Раньше это были повитухи, потом это были самые пожилые женщины, которые проживают в станице. К ним собирались, особенно под Рождество, огромное количество казачек, которые приходили с небольшими подарочками, с угощениями. И на стол хозяйка готовила Бабью кашу. Это была смесь трех круп на молоке, с медом, что очень вкусно. Сверху запекались взбитые сливки. Нам, девочкам, было интересно такое чисто женское общение. Приходили заранее с вязанием, у кого шитье, у кого-то еще что-то, и шутили. Самое главное, что в этот день можно было засиживаться допоздна. Для детей это была особая радость», – рассказывает Усенко.