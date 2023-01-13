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54 минуты назад

Бабья каша и святочные гадания: как донские казаки отмечали Новый год

Don24.ru

Сегодня канун старого Нового года, который в нашем южном регионе любят и празднуют не менее тепло и затейливо, чем традиционный. Как рассказала «ФМ-на Дону» руководитель международного сетевого взаимодействия АНО «Мир просвещения» Светлана Усенко, Дон смешал в себе территориальные обычаи разных народов и религий. Например, одной из таких традиций было новогоднее гадание, пришедшее к нам из язычества. Девушки собирались и гадали на судьбу и, конечно же, на суженого.

Как донские казаки отмечали Новый год
Фото: Don24.ruDon24.ru

«Представить казачек, молодых девушек, не гадающих на своего будущего мужа в период Святок, невозможно», – говорит Светлана Усенко.

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Эта традиция сохранилась и по сей день. Старый Новый год считается особым временем для гаданий: в ночь с 13 на 14 января вся семья собирается за столом, чтобы налепить вареники с сюрпризом. Существует множество начинок, но они обязательно должны иметь символическое значение. Выбирают первый попавшийся вареник и по начинке смотрят, чего же ждать в новом году.

Кстати, на Дону был распространен еще один специфический рождественский обряд – Бабья каша. Исторически, это гулянье казачек у самой старшей женщины в станице, назначающееся на второй день Рождества. Этим обрядом женщины показывали уважительное отношение к продолжению и таинству родства.

«Когда я еще была маленькая девочка, с бабушкой ходила на Бабью кашу. Раньше это были повитухи, потом это были самые пожилые женщины, которые проживают в станице. К ним собирались, особенно под Рождество, огромное количество казачек, которые приходили с небольшими подарочками, с угощениями. И на стол хозяйка готовила Бабью кашу. Это была смесь трех круп на молоке, с медом, что очень вкусно. Сверху запекались взбитые сливки. Нам, девочкам, было интересно такое чисто женское общение. Приходили заранее с вязанием, у кого шитье, у кого-то еще что-то, и шутили. Самое главное, что в этот день можно было засиживаться допоздна. Для детей это была особая радость», – рассказывает Усенко.

Еще одним обычаем было колядование и щедрование. 13 января, в канун старого Нового года, наступал щедрый вечер. В этот вечер дети и взрослые «ходили Христа славить».

«Большие компании детей собирались. Нас, конечно, бабушки сопровождали, потому что это было уже поздно. Ходили колядовать, когда сумерки сгущались. С собой, естественно, носили кашу, это была кутья, и узвар», – поделилась собеседница.

Тех, кто угощал кутьей и пел колядку в гостях, было принято одаривать деньгами, конфетами или пирогами. Обычай колядовать до сих пор сохранился в некоторых казачьих станицах. Однако он встречается все реже, да и старинные колядки дети не всегда знают.

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