Россияне вспомнили, как ели «счастливых» билетики

О традиции съедания «счастливых» транспортных билетов вспомнили россияне в комментариях под публикацией архивных снимков в группе «Люберцы Life» во «ВКонтакте».

Фото: Мослента Мослента

«У меня целая шкатулка с такими билетиками!», «Да, помню такие, ела их», «А я все подряд ел», «Помню, что даже кто-то билетики жевал», «Помню их. В этом и был смысл ехать на транспорте — чтобы дали билетик счастливый», — прокомментировали подписчики сообщества.

Один их юзеров объяснил, что трамвайный, автобусный или троллейбусный билет считался счастливым, если в его номере сумма первых трех цифр совпадает с суммой последних трех цифр. Его съедение, по мнению людей, приносило удачу и позволяло желаниям сбываться. «Но это неточно», — добавил пользователь.