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3 часа назад

Россияне вспомнили о традиции съедания «счастливых» транспортных билетов

Мослента

О традиции съедания «счастливых» транспортных билетов вспомнили россияне в комментариях под публикацией архивных снимков в группе «Люберцы Life» во «ВКонтакте».

Россияне вспомнили, как ели «счастливых» билетики
Фото: МослентаМослента

«У меня целая шкатулка с такими билетиками!», «Да, помню такие, ела их», «А я все подряд ел», «Помню, что даже кто-то билетики жевал», «Помню их. В этом и был смысл ехать на транспорте — чтобы дали билетик счастливый», — прокомментировали подписчики сообщества.

Один их юзеров объяснил, что трамвайный, автобусный или троллейбусный билет считался счастливым, если в его номере сумма первых трех цифр совпадает с суммой последних трех цифр. Его съедение, по мнению людей, приносило удачу и позволяло желаниям сбываться. «Но это неточно», — добавил пользователь.

Ранее пользователи сети вспомнили времена отсутствия турникетов в советском метро. «Билетики контролеры тогда рвали и выбрасывали в сигарообразные металлические урны, хорошо видимые на снимке», — поделился юзер.

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