Москвичи поспорили о вкусе еды в советских школьных столовых

«Старался это не есть», «Я не ела никогда. В столовой всегда так неприятно пахло», «Кисель называли "клей", даже смотреть на него не приятно было», «Еще помню холодные макароны, которые готовили далеко не аl dente. И супы пугающие были», «Каша и картошка были "космическими" блюдами, вечно прилипшими к тарелке», «Еда была отвратительной. Всегда терпела до дома», — отозвались пользователи.