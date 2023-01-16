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1 час назад

Москвичи поспорили о вкусе еды в советских школьных столовых

Мослента

О вкусе еды в советских школьных столовых поспорили пользователи сети в группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)» запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Москвичи поспорили о вкусе еды в советских школьных столовых
Фото: МослентаМослента

«Старался это не есть», «Я не ела никогда. В столовой всегда так неприятно пахло», «Кисель называли "клей", даже смотреть на него не приятно было», «Еще помню холодные макароны, которые готовили далеко не аl dente. И супы пугающие были», «Каша и картошка были "космическими" блюдами, вечно прилипшими к тарелке», «Еда была отвратительной. Всегда терпела до дома», — отозвались пользователи.

Однако не у всех со школьной едой связаны негативные воспоминания. Многие москвичи с удовольствием ходили на обеды.

«Не помню отвращение к школьной столовой. И пюре, и котлеты, и супы были вкусными», «В нашей столовой всегда аппетитно пахло. Первые блюда, конечно, ела выборочно, а вот второе, салат и десерт были хороши», «У нас в школе повара готовили отлично. Абсолютно все было вкусно. Особенно любила котлету с горбушкой хлеба и какао», — написали они.

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