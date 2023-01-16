Рысь зашла погреться в подъезд дома на Камчатке

Кошка вела себя мирно. Перед тем как забраться в подъезд, она по-хозяйски прошлась по улицам, заглянула на территорию местного колледжа. Эксперты уверены, что хищница просто исследовала территорию. Власти призывают местных жителей оставаться на безопасном расстоянии и вызывать экстренные службы.

Напомним, в начале декабря рысь заметили в городе Свободный в Амурской области. Дикая кошка взобралась на дерево в районе дома № 96 по улице Кирова. На место инцидента выехали полицейские. В местном охотуправлении отметили, что выход рыси к людям – явление редкое, скорее всего, животное искало себе еду, а на дерево взобралось от испуга. Рыси могут лазить по деревьям, но для них это не характерно, обычно они предпочитают ходить по земле.