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1 час назад

Рысь зашла погреться в подъезд дома на Камчатке

Мир24

Рысь забрела в подъезд жилого дома в камчатском поселке Палана, видимо, зашла погреться, передает «МИР 24».

Рысь зашла погреться в подъезд дома на Камчатке
Фото: Мир24Мир24

Кошка вела себя мирно. Перед тем как забраться в подъезд, она по-хозяйски прошлась по улицам, заглянула на территорию местного колледжа. Эксперты уверены, что хищница просто исследовала территорию. Власти призывают местных жителей оставаться на безопасном расстоянии и вызывать экстренные службы.

Напомним, в начале декабря рысь заметили в городе Свободный в Амурской области. Дикая кошка взобралась на дерево в районе дома № 96 по улице Кирова. На место инцидента выехали полицейские. В местном охотуправлении отметили, что выход рыси к людям – явление редкое, скорее всего, животное искало себе еду, а на дерево взобралось от испуга. Рыси могут лазить по деревьям, но для них это не характерно, обычно они предпочитают ходить по земле.

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