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2 часа назад

Женщина дважды забеременела одновременно с дочерьми

Lenta.ru

В США 44-летняя жительница штата Калифорния, Джемми Раш, дважды забеременела одновременно с дочерьми. Об этом сообщает Newsweek.

Женщина дважды забеременела одновременно с дочерьми
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Несколько лет назад старшая дочь женщины сообщила, что ждет ребенка. Раш радовалась, что станет бабушкой, пока не узнала, что тоже находится в положении. Она чувствовала смущение и скрывала свою беременность так долго, как могла. Однако вскоре родственники Раш заметили, что у нее повышенное слюноотделение — одно из проявлений гормональных изменений в организме. Женщина призналась дочери, что беременна, и родила ребенка спустя несколько месяцев после рождения внука.

«Все прошло очень хорошо... Но потом, два года спустя, это повторилось с моей второй дочерью!» — говорит она.

На этот раз женщина забеременела первой, а всего через месяц ее вторая дочь узнала, что тоже станет матерью. Раш поехала с дочерью к гинекологу, чтобы подтвердить ее беременность. В тот день родственники заметили, что у женщины снова появилось чрезмерное слюноотделение.

«Так они узнали, что я опять беременна. Теперь мы вместе с дочерью записываемся на прием в больницу, у нас один и тот же акушер-гинеколог и врач», — рассказывает она.

По словам Раш, пережитый опыт сблизил ее с дочерями.

«Наши дети всегда вместе. Их отношения в основном как у братьев и сестер, именно так они друг друга и воспринимают», — утверждает женщина.

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