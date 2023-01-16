5 фактов дня: сколько весит облако и где появились носки

Даже если вы считаете, что обладаете огромным количеством знаний, вряд ли станете спорить, что абсолютно все знать невозможно. Стесняться того, что чего-то не знаешь, не нужно, напротив, это отличный стимул продолжать открывать для себя этот мир. «Рамблер» собрал пять фактов дня, которые помогут расширить кругозор.

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Какой вес у облака

Облака лишь на вид невесомые. На самом деле, вес их весьма внушителен. Разумеется, все облака разные и их тяжесть может варьироваться от десятков килограммов до десятков тысяч тонн. Среднее по величине облако весит около 500 тонн. Это сопоставимо с весом 80 слонов.

Как красили джинсы

Еще в XV веке в Генуе моряки носили прочные и удобные штаны, изготовленные из того же материала, из которого делали паруса. Но началом истории джинсов принять все же считать XIX век, когда в 1853 году был получен патент на изготовление рабочей одежды из этого материала. Все первые джинсы были цвета индиго, а краску для них делали из пепла.

Где появились носки

«Прародители» носков появились еще в Древней Греции. Изготавливали их из кожи, а носили их только женщины в качестве домашней одежды. Для мужчины надеть носки было позором.

Почему магниты делают в форме подковы

Необычная форма магнитов, которую часто можно встретить на фотографиях и рисунках, появилась не просто так. Полюса на магнитах в виде подковы расположены ближе друг к другу, что усиливает магнитные свойства.

Где больше всего островов