5 фактов дня: сколько весит облако и где появились носки

Даже если вы считаете, что обладаете огромным количеством знаний, вряд ли станете спорить, что абсолютно все знать невозможно. Стесняться того, что чего-то не знаешь, не нужно, напротив, это отличный стимул продолжать открывать для себя этот мир. «Рамблер» собрал пять фактов дня, которые помогут расширить кругозор.
Облака лишь на вид невесомые. На самом деле, вес их весьма внушителен. Разумеется, все облака разные и их тяжесть может варьироваться от десятков килограммов до десятков тысяч тонн. Среднее по величине облако весит около 500 тонн. Это сопоставимо с весом 80 слонов.
Еще в XV веке в Генуе моряки носили прочные и удобные штаны, изготовленные из того же материала, из которого делали паруса. Но началом истории джинсов принять все же считать XIX век, когда в 1853 году был получен патент на изготовление рабочей одежды из этого материала. Все первые джинсы были цвета индиго, а краску для них делали из пепла.
«Прародители» носков появились еще в Древней Греции. Изготавливали их из кожи, а носили их только женщины в качестве домашней одежды. Для мужчины надеть носки было позором.
Необычная форма магнитов, которую часто можно встретить на фотографиях и рисунках, появилась не просто так. Полюса на магнитах в виде подковы расположены ближе друг к другу, что усиливает магнитные свойства.
Наибольшее количество островов находится в Швеции. В стране насчитывается 267 570 островов, что является абсолютным рекордом в мире.