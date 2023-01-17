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2 часа назад

Мужчина решил убраться в доме после съемщиков и обнаружил неожиданную находку

Lenta.ru

Пользователь с ником JMurker рассказал, что решил убраться в доме после того, как из него выехали съемщики, и обнаружил «маленький сюрприз». Видеозапись с неожиданной находкой он опубликовал на сайте Reddit.

Мужчина убирался в доме после съемщиков и обнаружил неожиданное
Фото: Лента.руЛента.ру

В ролике мужчина запечатлел одну из комнат дома. На видео можно увидеть, что помещение завалено мусором, а в центре него лежит кошка, кормящая котят. «Убирался в одном из своих домов, который сдавал в аренду, и нашел маленький сюрприз», — подписал видео пользователь.

Автор ролика добавил, что сразу после того, как заметил животных, решил сходить в магазин за едой для них, но когда вернулся, кошки и котят уже не было. Мужчина предположил, что они испугались его и сбежали.

«Я уверен, что эти животные бездомные. У съемщиков не было питомцев, и некоторое время жилье пустовало», — заявил пользователь.

По его мнению, кошка и котята попали в дом через одно из окон, которое разбили прежние жильцы.

Один из комментаторов посоветовал автору публикации позвонить в местный приют и сообщить им о животных.

«Скорее всего, сотрудники приюта смогут поймать кошку с котятами и подарить им шанс на лучшую жизнь», — написал он.

Ранее другой пользователь Reddit показал похожий на пушечное ядро шар, который он обнаружил у своего дома. Его публикация о неожиданной находке озадачила комментаторов, которые высказали свои догадки о предназначении предмета.

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