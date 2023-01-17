Коза ностра: мафия, которая держала в страхе фашистов

В конце XIX века в Италии появилась одна из известных группировок мафиози Коза ностра. 16 января был задержан Маттео Мессина Денаро — один из крестных отцов мафии. Он скрывался на протяжении 30 лет и был арестован в одной из частных клиник. Об истории Козы ностры –- в материале “Рамблера”.

История

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Изначально Коза ностра создавалась как организация, защищавшая владельцев апельсиновых плантаций и дворян, у которых были крупные земельные участки. Будущая мафия защищала их от бандитов за определенную оплату в виде дохода от продажи апельсинов или части земли.

Со временем влияние Козы ностры росло, как и численность преступной группировки. Помощь владельцам плантаций и земли переросла в рэкет. К нему прибавилась торговля оружием, запрещенными веществами и игорный бизнес. Позднее клан возглавил сутенеров и проституток.

Уже в начале XX века Коза ностра расширила свое влияние за пределы Италии. Тогда же бандитизм стал основным направлением, по которому работала мафия. Многие участники клана перебрались в США и называли себя “жертвами репрессий”. Дело в том, что в 20-е годы прошлого века Национальная фашистская партия Италии развязала войну против мафиози. Война длилась несколько лет. Несмотря на то, что некоторые члены мафии сбежали, многие остались и смогли создать сопротивление. Так, что фашистская партия исчезла, а мафия продолжила руководить криминалом Италии.

Иерархия

С итальянского Коза ностра переводится как “Наше дело”, также их называют кланом и семьей из-за того, что мафия отличалась от других преступных группировок тем, что имела жесткую иерархию. Во главе этой структуры стоит крестный отец.

Коза ностра состояла из нескольких “семей”, каждой из которых была отведена определенная территория влияния. Таким образом, Коза ностра имела своих людей сначала по всей Италии, а потом и во всем мире.

Один округ влияния отводился нескольким семьям. Каждая из них выбирала своего собственного лидера “капо ди капи” (голова голов). У главы был заместитель и три консильери (советники).

Среди самых известных семей можно выделить Инцерилло — глава Сальваторе Инцерилло (убит), Гравиано — глава Джузеппе Гравиано (отбывает несколько тюремных заключений) и Денаро — Маттео Денаро (был пойман).

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