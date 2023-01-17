Что нельзя делать 17 января в день Зосимы Пчельника

В народе 17 января называют днем Зосимы Пчельника, который считается покровителем всех пчеловодов, а в православной традиции вспоминают мученика Зосиму Киликийского. Какие приметы связаны с этой датой и что категорически нельзя делать в этот день, читайте в материале «Рамблера».
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Что нельзя делать 17 января
- Не следует проводить никаких действий, которые так или иначе связаны с деньгами: они окажутся неудачными и могут негативно сказаться на финансовом благополучии.
- Нельзя ругаться и употреблять бранные слова: наши предки верили, что ссоры и ругань в день Зосимы могут привести к болезням и несчастьям.
- Если в этот день вы выпили даже немного алкоголя, выходить после этого на улицу наши предки не советовали: согласно верованиям, нечистые силы в этот день особенно чувствуют нетрезвых людей, могут завладеть их разумом и толкнуть на преступления.
- При сильном ветре, кстати, выходить на улицу тоже не рекомендуется: все из-за тех же происков темных сил.
- Нельзя продавать мед: удачи лишишься.
Что можно делать 17 января
- Лакомиться медом. На столе в этот день обязательно должен быть мед, тогда, согласно поверьям, Зосима будет рад и пошлет человеку радость и благополучие.
- Уделять внимание животным. Собак и кошек в этот день следует приласкать и угостить вкусной едой, в противном случае человека ждут неприятности.
- Выгонять из дома нечистую силу, устраивая в жилище шум и зажигая свечи.
- Пчеловоды, согласно традициям, в этот день просят Зосиму о хорошем урожае меда.
Народные приметы 17 января
- Много снега на деревьях обещает пчеловодам, что год будет удачным.
- Низкие облака предупреждают о наступающих морозах.
- По погоде в день Зосимы судят о том, какой будет осень: если 17 января тепло, значит, и осенний сезон не будет отличаться холодами.
- Безоблачная и ясная погода предвещает долгие морозные дни.
- Полнолуние на Зосиму предупреждает о сильном весеннем половодье.
- Ярко-красная заря обещает ветреный день.