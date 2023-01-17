Что нельзя делать 17 января в день Зосимы Пчельника

В народе 17 января называют днем Зосимы Пчельника, который считается покровителем всех пчеловодов, а в православной традиции вспоминают мученика Зосиму Киликийского. Какие приметы связаны с этой датой и что категорически нельзя делать в этот день, читайте в материале «Рамблера».