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1 час назад

Что нельзя делать 17 января в день Зосимы Пчельника

Мира Маркина

В народе 17 января называют днем Зосимы Пчельника, который считается покровителем всех пчеловодов, а в православной традиции вспоминают мученика Зосиму Киликийского. Какие приметы связаны с этой датой и что категорически нельзя делать в этот день, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 17 января в день Зосимы Пчельника
Фото: unsplashunsplash

Что нельзя делать 17 января

  • Не следует проводить никаких действий, которые так или иначе связаны с деньгами: они окажутся неудачными и могут негативно сказаться на финансовом благополучии.
  • Нельзя ругаться и употреблять бранные слова: наши предки верили, что ссоры и ругань в день Зосимы могут привести к болезням и несчастьям.
  • Если в этот день вы выпили даже немного алкоголя, выходить после этого на улицу наши предки не советовали: согласно верованиям, нечистые силы в этот день особенно чувствуют нетрезвых людей, могут завладеть их разумом и толкнуть на преступления.
  • При сильном ветре, кстати, выходить на улицу тоже не рекомендуется: все из-за тех же происков темных сил.
  • Нельзя продавать мед: удачи лишишься.

Что можно делать 17 января

  • Лакомиться медом. На столе в этот день обязательно должен быть мед, тогда, согласно поверьям, Зосима будет рад и пошлет человеку радость и благополучие.
  • Уделять внимание животным. Собак и кошек в этот день следует приласкать и угостить вкусной едой, в противном случае человека ждут неприятности.
  • Выгонять из дома нечистую силу, устраивая в жилище шум и зажигая свечи.
  • Пчеловоды, согласно традициям, в этот день просят Зосиму о хорошем урожае меда.

Почему нельзя дарить ножи

Народные приметы 17 января

  • Много снега на деревьях обещает пчеловодам, что год будет удачным.
  • Низкие облака предупреждают о наступающих морозах.
  • По погоде в день Зосимы судят о том, какой будет осень: если 17 января тепло, значит, и осенний сезон не будет отличаться холодами.
  • Безоблачная и ясная погода предвещает долгие морозные дни.
  • Полнолуние на Зосиму предупреждает о сильном весеннем половодье.
  • Ярко-красная заря обещает ветреный день.
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