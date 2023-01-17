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1 час назад

Каторжные фамилии у русских: какие из них существуют до сих пор

Русская семерка

С XVII века Зауралье и Сибирь стали пристанищем для множества беженцев, преступников, староверов. При этом не все, ссылаемые туда, были разбойниками и убийцами — в 1756 году Елизавета Петровна издала указ, разрешающий помещикам «за предерзостные поступки» отправлять в Сибирь своих крепостных. А в 1767 году, уже при Екатерине II, пожизненная каторга была введена для крестьян, посмевших жаловаться на своих помещиков.

Каторжные фамилии: какие из них существуют до сих пор
Фото: Русская СемеркаРусская Семерка

Бесфамильные

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Те, кого отправляли за Урал, лишались фамилии. Если, конечно, она была — в ту пору часто ограничивались кличками, которые фигурировали в документах наряду с именами. В любом случае ссыльный получал на новом месте новую кличку. Именно от нее потом образовывалась фамилия каторжанина или его потомков. Довольно распространенным прозвищем стало «Варнак», что на сибирском жаргоне означало «каторжник». Так что фамилии типа Варнаков, Варнацкий, Варнак с высокой вероятностью указывают на потомков ссыльнопоселенцев. Также из этой среды вышли Бесфамильные, Безымянные, Неизвестные, Непомнящие…

Ремесло и профессия

Преступникам, сосланным в Сибирь, часто присваивали прозвища по их «разбойничьей профессии». Детей убийц могли называть по оружию или характеру преступления — Молотовы, Кистеневы, Душилины, Резаковы. Потомков воров и грабителей — Грошевы, Копейкины, Рублевы, Кармановы. Сегодня это далеко не самые распространенные фамилии в стране, но они также могут указывать на преступное — каторжное — прошлое их предков.

Впрочем, была и другая категория фамилий, даваемых по новой «гражданской профессии». Но со своим — сибирским — колоритом. Например, Кошевкин — тот, кто делал санки, Кулемин — изготовитель капканов на пушного зверя, Унтайкин — сапожник, изготовлявший унты, Снискин — мастер рыболовных снастей и т.д. Кстати, фамилия Котов также могла образовываться по этому принципу, а не от названия животного — котами (ударение — на первый слог) в Сибири называли кожаную обувь.

Происхождение

Так как в Сибири оказывались люди со всей России, их нередко кликали по географическим наименованиям — местам, из которых они были родом. Отсюда появились такие фамилии как Новгородцев, Калугин, Вяткин, Москвин. Была традиция давать фамилии и по новому месту жительства — Томский, Омский, Канский. Кстати, многочисленные Новоселовы и Новосельцевы тоже могли быть из этой же оперы. Давали фамилии и по национальности предков: Шведовы, Литвиновы, Немчиновы и другие.

О каторжном происхождении предков могут свидетельствовать и такие характерные фамилии, как Клейменов, Безносов, Безухов или Беспалов…

Истории,ПРЕДОК,
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