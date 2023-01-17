Что Парацельс предсказал России

Знаменитому учёному и алхимику Ауреолу Тeoфpacту Бoмбacту Парацельсу принадлежит множество пророчеств. Одно из них, которое начинается словами «Есть один народ, который Геродот называет гипербореями. Нынешнее название этого народа — Мocкoвия», наиболее интересно, так как касается России.

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Предсказания Парацельса содержатся в его книге «Оракулы», состоящей из 300 страниц. Учёный предвидел большое количество событий, которые происходили в самых разных частях планеты. При этом множество пророчеств пока что не сбылось, так как нужное время ещё не наступило — Парацельс расписал всё вплоть до конца III тысячелетия. Не обошёл он стороной и Россию.

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«На большом материке появится новое огромное государство. Оно будет занимать почти половину Земли. Это государство просуществует целый век и случится это через 400 лет», — писал алхимик.

Скорее всего, Парацельс предвидел образование Советского Союза. Пугает точность, с которой сбылось написанное учёным. Удалось установить, что данное предсказание он сделал в 1522 году. В 1922 был образован СССР.

«Нельзя доверять их страшному упадку, который будет длиться много веков. Гипербореи познают и сильный упадок, и огромный расцвет», — писал Парацельс о «Московии».

Предсказатель утверждает, что возрождение начнётся с одного из горных районов, расположенных в России: «воссияет Божественный Свет c горы гипербореев, и его увидят все жители Земли». Кстати, по мнению Парацельса, трудные времена для России будут ознаменованы именно территориальными спорами.

Писал учёный и про «три рассвета России». Первым можно считать правление Николая II, когда резко выросла численность населения государства, активно использовались новейшие достижения техники, технологии и организации производства. Второй рассвет, вероятно, — годы советской власти. СССР за короткое время превратился с мощную державу, с которой вынуждены были считаться во всём. А третий рассвет у России ещё впереди.