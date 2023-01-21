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2 часа назад

Зачем уличным котам в Израиле отрезают кусочек уха: видео

Мира Маркина

В Израиле очень любят животных. Гуляя по улицам Тель-Авива и других городов, можно увидеть очень много котов и кошек. Они являются частью местного колорита. Однако, глядя на них, можно заметить одну их особенность. У большинства уличных котов нет уголка уха. Почему? Рассказала живущая в Израиле блогер @daria_isrlife в своем TikTok-аккаунте.

Можно подумать, что отсутствие кусочка уха у котов - это результат какой-то дикой схватки между животными. Но на самом деле его отрезают намеренно. Государство отлавливает уличных котов и кошек, кастрируют их или стерилизуют, а затем отпускают на волю. А кончик уха отрезают, чтобы не забирать животное в клинику повторно.

Как написали пользователи в комментариях, аналогично делают в Латвии. А в Греции собакам цепляют на ухо бирку.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.

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