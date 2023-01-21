Емелин день: что нельзя делать 21 января

Емелин день по традиции считается днем, когда люди прощались со Святками и завершали рождественские праздники. В эту дату уже можно было начинать полноценно работать, поэтому во второй половине дня хорошо делать домашние дела, менять покрывала и постельное белье. В Емелин день наши предки считали хорошей приметой ходить друг к другу в гости, а еще завтракать чем-то мясным. Поверья гласят, что это принесет в дом достаток.