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2 часа назад

Емелин день: что нельзя делать 21 января

Мира Маркина

Православная церковь 21 января чтит память святителя Емилиана, епископа Кизического. В народе день называют Емелиным. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Емелин день: что нельзя делать 21 января
Фото: Кадр из мультфильма "В некотором царстве..."Кадр из мультфильма "В некотором царстве..."

Емелин день по традиции считается днем, когда люди прощались со Святками и завершали рождественские праздники. В эту дату уже можно было начинать полноценно работать, поэтому во второй половине дня хорошо делать домашние дела, менять покрывала и постельное белье. В Емелин день наши предки считали хорошей приметой ходить друг к другу в гости, а еще завтракать чем-то мясным. Поверья гласят, что это принесет в дом достаток.

Что нельзя делать 21 января?

  • Плохой приметой на Руси считалось проводить Емелин день одном и в молчании. Наши предки верили, что так можно навлечь на себя пожизненное одиночество.
  • Не стоит долго смотреться в зеркало в этот день. Согласно приметам, это может привести к потере здоровья и красоты.
  • Нельзя 21 января проявлять злобу по отношению к кому-либо и грустить, иначе можно привлечь негатив в свой дом.
  • Как гласят поверья, работать лучше только во второй половине дня. Если вы что-то запланировали на утро, стоит эти планы перенести.
  • Под запретом также дальняя дорога. Если в Емелин день разбушевалась метель, ехать куда-то считалось особо опасной затеей.
  • Обратите внимание и на свой внешний вид. 21 января нельзя носить темную и грязную одежду. Так можно лишиться энергии и удачи на год вперед.

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