Крещенский Сочельник: что нельзя делать 18 января

18 января православные верующие отмечают Крещенский Сочельник. Подробнее о том, что нельзя делать в этот день, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

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Что нельзя делать 18 января

Сегодня категорически запрещены сплетни, ссоры, ругань и зависть. Кроме того, в светлый праздник как никогда важно проявлять доброту, поэтому 18 января нельзя отказывать в помощи. Однако не стоит давать в долг, это может привести к бедности.

В Крещенский Сочельник нельзя плакать – это приведет к беде.

Нельзя бросать в реку что-то ненужное, грязное. Сегодня любая вода считается священной.

Во время приема пищи следите за тем, чтобы на столе не было четного количества блюд – это может привести к неприятностям.

18 января не стоит вспоминать умерших, иначе они могут явиться во сне.

Кроме того, сегодня не стоит пускать в дом чужую кошку или собаку, потому что вместе с животными может прийти нечистая сила.

Приметы

Какая погода в Крещенский Сочельник, такая будет на Масленицу. Звездное небо 18 января сулит морозы, а метель ветреную погоду.

Вечером 18 января особенно сильны гадания. В старину именно в Крещенский сочельник народ устраивал колядки и спрашивал у высших сил совета на будущее.

Если петух поет в непривычное для него время – грядет оттепель.