Крещенский Сочельник: что нельзя делать 18 января

18 января православные верующие отмечают Крещенский Сочельник. Подробнее о том, что нельзя делать в этот день, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
Сегодня категорически запрещены сплетни, ссоры, ругань и зависть. Кроме того, в светлый праздник как никогда важно проявлять доброту, поэтому 18 января нельзя отказывать в помощи. Однако не стоит давать в долг, это может привести к бедности.
В Крещенский Сочельник нельзя плакать – это приведет к беде.
Нельзя бросать в реку что-то ненужное, грязное. Сегодня любая вода считается священной.
Во время приема пищи следите за тем, чтобы на столе не было четного количества блюд – это может привести к неприятностям.
18 января не стоит вспоминать умерших, иначе они могут явиться во сне.
Кроме того, сегодня не стоит пускать в дом чужую кошку или собаку, потому что вместе с животными может прийти нечистая сила.
Какая погода в Крещенский Сочельник, такая будет на Масленицу. Звездное небо 18 января сулит морозы, а метель ветреную погоду.
Вечером 18 января особенно сильны гадания. В старину именно в Крещенский сочельник народ устраивал колядки и спрашивал у высших сил совета на будущее.
Если петух поет в непривычное для него время – грядет оттепель.
Собаки много лают – в лесах будет много добычи для охотников.