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18 минут назад

Чем Венеция обязана Пермскому краю

Мира Маркина

О том, что знаменитая Венеция стоит на воде, знает почти каждый. Но вы когда-нибудь задумывались, почему итальянский город до сих пор не сгинул в морской пучине? «Рамблер» расскажет, как городок из российской глубинки помог чудесному строительству Венеции.

Чем Венеция обязана Пермскому краю
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Лиственница считается уникальным деревом. Она устойчива к износу и самым неблагоприятным погодным условиям. Если дом строили из лиственницы, хозяин был уверен: это – на века.

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Но не стоит думать, что лиственница росла только в России. Отнюдь нет. Во времена расцвета Римской империи по указу императора Трояна был построен мост через Дунай, как раз из лиственницы. Конструкция оставалась невредимой сотни лет, пока остовы не разрушили зубилом в 1858 году.

В Северной Италии недалеко от Альп до сих пор есть рощи лиственницы, из которой добывают живицу – или «венецианскую смолу». Но сколько деревьев в этой роще десятки? Сотни? Для строительства города на воде – Венеции – требовались тысячи стволов. И потому было решено искать этот строительный материал на международных рынках.

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К счастью, лиственницей торговала Россия. Существует множество версий относительно того, где венецианские купцы могли закупать древесину – в Астрахани (у волжских булгар), в Киеве (с последующей отправкой по Черному морю) или в Европе. Не в этом суть. Главное, что в истории Венеции, которую написал известный итальянский историк Тентори в XVII веке, отмечено:

«Благополучие населения Венеции обеспечивается всемирной торговлей и прочностью свайных сооружений города на островах — пермскими карагаями».

То есть, лиственница, которая растет в районе Приуралья, стала основным строительным материалом для возведения Венеции. По разным данным, в Италию из России было вывезено от четырехсот тысяч до двух миллионов свай. Если сейчас отправка такого объема груза не вызывает вопросов, то представьте на минуту, как это было тысячу лет назад? Напомним, Венецию начали строить в 421 году. Добавьте и расстояние от Пермского края до севера Италии. Вероятнее всего, тысячи стволов лиственницы сперва сплавляли по рекам – Глухой Вильве или Колынве, Уролке или Колве – к Черному морю. По нему материал было дешевле всего переправить на территорию Италии. И так на протяжении не одного года.

Как бы то ни было, но план венецианских инженеров удался. Ведь город по-прежнему стоит на воде – спустя 1602 года.

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