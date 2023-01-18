Мужчина выиграл больше 5 млн, не угадав ни одного числа

Житель Челябинской области оказался победителем в лотерее «Столото», не угадав ни единого числа, и теперь получит 5.558.020 рублей. Дело в том, что по правилам лотереи «Все или ничего» нужно отметить 12 чисел из 24. Тот счастливчик, который угадает все числа или, наоборот, не угадает ни одного, получит суперприз.