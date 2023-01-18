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2 часа назад

Мужчина выиграл больше 5 млн, не угадав ни одного числа в лотерейном билете

Хорошие новости

Житель Челябинской области оказался победителем в лотерее «Столото», не угадав ни единого числа, и теперь получит 5.558.020 рублей. Дело в том, что по правилам лотереи «Все или ничего» нужно отметить 12 чисел из 24. Тот счастливчик, который угадает все числа или, наоборот, не угадает ни одного, получит суперприз.

Мужчина выиграл больше 5 млн, не угадав ни одного числа
Фото: Хорошие новостиХорошие новости

"Вчерашний вечер был щедрым на лотерейных миллионеров. В Челябинской области кто-то поставил комбинацию «Всё или ничего» на 3 тиража и выиграл 5 558 020 ₽. А участнику из Иркутской области повезло выиграть ещё больше! Благодаря развёрнутой ставке он забрал себе суперприз «Спортлото “5 из 36”» — более 8 400 000 рублей", – рассказали в «Столото».

По словам организаторов, новоявленный миллионер купил счастливый билет в мобильном приложении за 300 рублей. Пока везучий южноуралец еще не успел явиться за призом.

Истории,Столото,
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