Мужчина выиграл больше 5 млн, не угадав ни одного числа

Житель Челябинской области оказался победителем в лотерее «Столото», не угадав ни единого числа, и теперь получит 5.558.020 рублей. Дело в том, что по правилам лотереи «Все или ничего» нужно отметить 12 чисел из 24. Тот счастливчик, который угадает все числа или, наоборот, не угадает ни одного, получит суперприз.
"Вчерашний вечер был щедрым на лотерейных миллионеров. В Челябинской области кто-то поставил комбинацию «Всё или ничего» на 3 тиража и выиграл 5 558 020 ₽. А участнику из Иркутской области повезло выиграть ещё больше! Благодаря развёрнутой ставке он забрал себе суперприз «Спортлото “5 из 36”» — более 8 400 000 рублей", – рассказали в «Столото».
По словам организаторов, новоявленный миллионер купил счастливый билет в мобильном приложении за 300 рублей. Пока везучий южноуралец еще не успел явиться за призом.