Википедия обновила дизайн впервые за 12 лет

Википедия, один из самых посещаемых сайтов в мире, впервые за более чем десятилетие получил обновление дизайна. Пока что в веб-версии.

Фонд Викимедиа, управляющий проектом Википедия, объявил о запуске обновленного интерфейса, призванного сделать сайт более доступным и простым в использовании. Новый интерфейс включает в себя улучшенный поиск, более заметный инструмент для переключения между языками и т.д.

При этом изменениям подверглось и оглавление статьи — теперь получить доступ к той или иной её части куда проще и быстрее. В том числе за счёт переноса заголовка в боковую часть страницы.

Сообщается, что новый интерфейс был доступен на многих языковых версиях Википедии, но теперь он распространяется и на английскую версию сайта. По словам представителей организации, обновление было необходимо для того, чтобы удовлетворить потребности нового поколения пользователей Интернета.