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1 час назад

Британская пара уволилась с работы ради мечты пожить в джунглях

Мира Маркина

Семейная пара из Кембриджа (Великобритания) отказалась от комфортной жизни в городских условиях ради мечты всей жизни. Вместе с детьми Грег и Гуэн планируют переехать в Амазонию. Их историю рассказал таблоид The Mirror.

Британцы уволились с работы ради мечты за 2,5 миллиона рублей
Фото: Кадр из фильма «Круиз по джунглям»Кадр из фильма «Круиз по джунглям»

36-летний Грег Дикенс и 35-летняя Гуэн Бредбери воспитывают троих детей – Тальфу, Мартеса и Лутру. Недавно супруги взяли творческий отпуск ради исполнения детской мечты Грега – он всегда хотел пожить в настоящих джунглях. Необыкновенное путешествие в Амазонию пара планировала на протяжении 10 лет.

В апреле 2023 года начнется экспедиция семьи в Гайану. Британцы планируют жить в джунглях год. Уже сейчас они привыкают принимать пищу на полу и есть острые блюда, так как в местной кухне часто всюду добавляют перец чили. Однако Грегу и его близким еще предстоит научиться выживать в условиях джунглей у профессионального инструктора.

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В тропических лесах семья будет спать в гамаках. По условиям договора, Грег и Гуэн займутся сбором данных о животных для местных зоопарков.

На исполнение мечты семья потратит около 30 тысяч фунтов (2,5 миллиона рублей).

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