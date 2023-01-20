День Ивана-Бражника: что нельзя делать 20 января

Православная церковь 20 января чтит память Иоанна Крестителя. В народе же этот день прозвали днем Ивана-Бражника. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Наши предки верили, что в день Ивана-Бражника нельзя умываться, иначе можно смыть с себя защиту от желающих вам зла людей, стать уязвимым и потерять здоровье.

20 января считается плохой приметой бездельничать. Это может привести к неудаче, внезапным финансовым проблемам и даже бедности. На Руси, чтобы избежать этого, на посиделки приходили с шитьем, вязанием или вещами, которые надо отремонтировать. По этой же причине было непринято считать деньги. Чтобы привлечь их в свой дом, нужно положить в кошелек новую монетку.

Поверья так же гласят, что в день Ивана-Бражника не стоит начинать застолье с первых блюд, иначе ни одна цель не окажется достигнутой в этом году. До завтрака наши предки считали обязательным выпить стакан освященной воды.

Согласно приметам, не стоит также принимать подарки от незнакомцев, завидовать и делиться своими планами с окружающими, иначе все дела будут валиться из рук.