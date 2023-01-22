Филиппов день: что нельзя делать 22 января

Православная церковь 22 января чтит память святителя Филиппа, который жил во времена Ивана Грозного. Поэтому в народе день называют Филипповым. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".
В Филиппов день наши предки приводили в порядок свой дом и себя, готовили, гладили, стирали, мыли пол в доме, а еще ходили в баню, чтобы "смыть с себя Святки" и вернуться к работе после рождественских праздников. Поверья гласят, что 22 января нельзя лениться, чтобы не привлечь к себе болезни и неудачу. Трудиться в этот день было принято много.
Плохой приметой также считаются ссоры и ругань в Филлипов день. Насмешки над другими людьми обернутся негативом в вашу сторону.
Еще один запрет связан с шитьем. 22 января не стоит пришивать пуговицы к чему-либо, будь то одежда, или, например, постельное белье. Если ослушаться, будет очень сложно разрешить накопившиеся старые проблемы.
Существуют и погодные приметы в Филиппов день. По погоде 22 января также судили о том, какой будет сентябрь в этом году. Если идет снег, месяц будет дождливым, а если на улице сухо и солнечно — жарким. Также ясный день — символ благополучия нового года.