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1 час назад

Власьев день: что нельзя делать 24 февраля

Мария Каткова

24 февраля в народном календаре отмечается Власьев день. Он назван в честь священномученика Власия Севастийского, чью память в этот день чтит православная церковь. О том, что можно и что нельзя делать в эту дату — в материале "Рамблера".

Власьев день: что нельзя делать 24 февраля
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Власьев день также называют Коровьим праздником, так как святой считался покровителем рогатого скота. В этот день наши предки по-особому относились к коровам. Их мыли, причесывали и давали им больше еды, чем обычно.

Также было принято в этот день делать обереги из коровьей шерсти. Чаще всего делали пояса для мужчин. Считалось, что они помогают защищать от болезней и простуды.

Почему нельзя смотреть в разбитое зеркало

С 24 февраля начиналось потепление. В эту дату также стартовал торговый сезон, поэтому день хорош для каких-либо начинаний в сфере бизнеса и крупных сделок. Если вы сможете продать свой продукт сегодня, то в будущем ваши дела пойдут в гору.

Женщинам, которые имеют проблемы и ссоры со своим мужем, в этот день нужно стукнуть супруга прялкой. Перед этим ее нужно выставить на мороз.

Вечером наши предки собирались за столом и устраивали посиделки. Считается, что 24 февраля хорошей традицией считается собрать свою семью за большим столом. Употребляли пироги и печенье в виде коров.

Что нельзя делать 24 февраля

Категорически запрещено в этот день употреблять говядину. Считается, что если человек ослушается этого запрета, то на протяжении всего года он будет несчастен.

В эту дату нельзя обижать питомцев, и это касается кошек, собак, а также свиней, коров и другой скотины. Это может навлечь на человек неприятности.

На столе в этот день категорически не должно быть пустой грязной посуды, так как это может привести бедность в дом. Оставленный на столе нож сулит крупную ссору.

Народные приметы 24 февраля

  • Гром предупреждает о том, что скоро будет сильный ветер
  • Много длинных сосулек говорят, что весна придет поздно
  • Если в этот день наступила оттепель, то морозов больше не ждите
  • Выпало много снега — скоро наступит весна
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