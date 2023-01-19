Кем на самом деле была Белая женщина, встреча с которой сулила несчастье

Призрак Белой женщины встречается в англосаксонской, немецкой, эстонской и славянской мифологии и в каждом случае имеет разные обличия и намерения. Что известно об этом фантоме и почему некоторые так сильно боятся его увидеть, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Портрет девушки в огне» Кадр из фильма «Портрет девушки в огне»

Согласно версии англосаксов, Белая женщина появляется в безлюдных местах и ищет молодых мужчин, которые после встречи с ней внезапно умирают — мстительный дух, при жизни преданный любимым человеком, наказывает живых за свою боль и унижение.

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По другой версии, загадочный призрак является хранительницей рода и всегда является в дома знатных членов общества в обличии благородной дамы, чтобы предупредить тех о скорой беде. Согласно легенде, с Белой женщиной встречались императоры Николай I, Александр II и Николай II — первому привидение ничего не успела сказать, поскольку тот смертельно испугался, второму сообщила, что его ждет несколько серьезных испытаний в будущем, в том числе и покушения на жизнь, а Николая II призрачная дама предупредила, что он станет последним российским императором.

Существует легенда и о Белой женщине (Белой даме), обитающей в Эстонии в городке Хаапсалу. Согласно этой версии, несколько столетий назад один монах, давший клятву вести праведный образ жизни и отказаться от мирских радостей, влюбился в девушку. Он не мог покинуть монастырь, но не мог и бросить возлюбленную, и тогда решил поселить ее в своей келье под видом юноши.

Долгое время влюбленным удавалось держать свой секрет в тайне, однако вскоре их разоблачили — однажды девушка решилась искупаться в жаркий августовский день и отправилась к озеру неподалеку от монастыря. Когда она сняла с себя одежду, ее заметили другие монахи, которые тут же сообщили об обмане.

Несмотря на мольбы о пощаде, пара была приговорена к смертной казни. Провинившегося монаха бросили в глубокую яму с дикими животными, которые моментально его растерзали, а девушку, нарушившую закон, запрещавший женщинам входить в монастырь, ждало гораздо более страшное наказание — разъяренные жители города заживо замуровали ее в стене, оставив кусок хлеба и немного воды в качестве насмешки.