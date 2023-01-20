Какая трагедия случилась в самой известной советской семье

Семья Берберовых из Азербайджана была, пожалуй, одной из самых известных семей Советского Союза. О Берберовых писали в газетах и снимали фильмы. А все потому, что в их доме жил лев. Но однажды они горько пожалели о том, что приютили хищника.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Кинг Первый

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В семье Берберовых не было ни ветеринаров, ни тем более профессиональных дрессировщиков. Берберов-старший, которого, кстати, звали Лев, работал инженером, а его жена Нина хозяйничала дома. У супругов было двое детей Рома и Ева. Все они очень любили животных. В разное время в их городской квартире в Баку проживали то собаки, то кошки, то еноты, то змеи. Однако и этого Берберовым показалось мало.

Однажды в местном зоопарке они увидели маленького львенка, которого по решению администрации собирались усыпить, так как его мать умерла. Однако Берберовым каким-то чудом удалось уговорить руководство зоопарка отдать им львенка на воспитание. Вскоре Кинг (так назвали хищника) превратился в огромное сильное животное, а сами Берберовы - в знаменитостей. Статьи и документальные фильмы о жизни семьи облетели весь Союз.

Но счастье оказалось недолгим. Кинг погиб. Случилось это во время съемок фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», в которых участвовал знаменитый лев. Хищник набросился на человека, а проходящий мимо милиционер застрелил животное из табельного оружия. Берберовы в один голос утверждали, что пострадавший, который отделался царапинами, был сам виноват в том, что лев повел себя агрессивно. Якобы молодой человек дразнил зверя.

Смерть Ромы

Берберовы тяжело переживали утрату, поэтому не нашли лучшего выхода, чем взять в квартиру другого хищного питомца. Так как азербайджанская семья на тот момент была уже известна, завести нового львенка не составило большого труда. Зверя назвали Кинг Второй. А вскоре у Берберовых появилась еще и пума по кличке Ляля.

Только вот черная полоса в жизни Берберовых с гибелью Кинга Первого не закончилась. В 1978 году от сердечного приступа умер глава семейства, которого, по словам Нины Берберовой, лев считал вожаком стаи. Женщина и дети остались с хищниками один на один.

24 ноября 1980 года Нина отправилась в издательство по делам, связанным с публикацией их совместной с мужем книги об одомашненных хищниках. Когда Берберова вернулась домой, Кинг набросился на нее и, повалив на спину, разодрал голову. Женщина потеряла сознание.

На шум из другой комнаты выбежал ее сын Роман, которому на тот момент было 14 лет. Он бросился на помощь матери. Однако разъяренного и сильного хищника подросток остановить не мог. Кинг расправился с ним в два счета. Мальчик скончался.

После трагедии

Кинга Второго, впрочем, как и пуму Лялю застрелили сотрудники милиции, прибывшие на место трагедии. О том, что ее сын погиб, Нина Берберова узнала только тогда, когда выписалась из больницы. Сразу ей никто не осмеливался сказать правду, опасаясь за ее душевное и физическое здоровье. Несколько месяцев женщина не могла прийти в себя от горя, а однажды даже хотела покончить жизнь самоубийством.