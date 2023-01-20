Тайна исчезновения самого богатого наследника в мире

Майкл Рокфеллер не был «золотым мальчиком» своего отца - богатейшего гражданина Америки Нельсона Рокфеллера. Он отучился в университете, отслужил в армии - все, как у людей. А потом, пока его отец был занят политикой (в то время он был губернатором Нью-Йорка), поехал в экспедицию в Новую Гвинею. Было это осенью 1961 года.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Место, надо сказать, весьма экзотическое - потомки миллиардеров сюда добираются нечасто. Майкла в племенах встречали с расположением, охотно меняли свои ритуальные и бытовые артефакты на блестящие погремушки, привезенные им.

Но брать однотипные образцы Майкл, понятно, не хотел. Он хотел самого редкого, а потому лучшего и дорогого. Те ценные артефакты, о которых мечтал Рокфеллер-младший, были в затерянном племени астматов...

Перед тем, как отправиться в свой последний путь Майкл Рокфеллер даже зашел к шаману. Тот сказал ему, что видит маску смерти на его лице. Достоверно неизвестно, что подумал Майкл, но, наверное, что-то вроде «я иду в племя людоедов - у них культ смерти - их маски станут моими».

Мрачным предзнаменованием служило и негодование местных жителей по поводу перегруженности катамарана. Они предупреждали Майкла о возможной беде. Майкл не внял - и отправился в плаванье.

Закончилось оно почти фатально. Плот перевернулся, и люди едва добрались до берега. Места эти также славились своими крокодилами-людоедами, поэтому соратникам Майкла ещё повезло. Сам же Рокфеллер исчез.