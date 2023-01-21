Луна – спутник Земли, к изучению которого человечество стремилось всегда. На сегодняшний день добраться до нее можно только на ракете, но представьте, что было бы, если бы до Луны была построена прямая дорога с кислородом и гравитацией.

Блогер Driftnb1 рассказал в TikTok, сколько времени потребовалось бы, чтобы добраться на автомобиле до Луны. Для подсчетов он решил взять среднюю скорость обычной легковой машины 100 км/час. Расстояние от Земли до Луны составляет 383 000 километров, поэтому, учитывая все остановки с перерывами на обед и сон, человеку бы потребовалось провести в дороге целых 320 дней.

Подробнее об этом смотрите в видео.