На фото из 30-х годов заметили "путешественника во времени"

Недавно в соцсетях появилось черно-белое изображение , запечатлевшее шум и суету оживленной улицы Нью-Йорка .

Фото: Соцсети Соцсети

The Sun сообщает, что изображение было сделано американским фотографом на Юнион-сквер в Бруклине в 1936 году.

Тем не менее, один прохожий особенно выделяется на снимке из-за того, что на момент съемки он делал кое-что необычное для тех лет.

Так, мужчина на переднем плане снимка, по-видимому, держит у уха мобильный телефон, устройство, которое не было широко доступно до 1980-х годов.

Эта деталь заставила сторонников теории заговора заняться поиском фактов. Некоторые предполагают, что этот человек является путешественником во времени.

Хотя потенциально это могло быть так, мужчина также мог подносить к уху что-то еще или даже просто чесать голову.