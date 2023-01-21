Кем был настоящий барон Мюнхгаузен: видео

Всем с детства знаком персонаж барон Мюнхгаузен. Он был знаменит своими фантазийными рассказами о приключениях и смелых поступках, которые никогда не совершал. Но знали ли вы, что это не выдуманный персонаж, а настоящий человек, служивший при дворе Анны Леопольдовны.

Блогер Bisharov рассказал в TikTok о том, кем на самом деле был барон, о котором писали книги и снимали фильмы. Полное его имя было "Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен", родился он в Саксонии в 1720 году. Приехав в качестве пажа саксонского герцога в Российскую Империю, он остался там служить и даже участвовал в русско-турецкой войне.

После отставки из армии Мюнхгаузен вернулся в родной город Боденвердер, находящийся в Нижней Саксонии. Барон очень любил рассказывать о своих приключениях в России, поэтому даже построил охотничий павильон, в котором собирались жители городка и слушали его истории. Местные называли это место “

"павильоном лжи", но все равно собирались в нем по вечерам, чтобы послушать невероятные истории.

Подробнее о настоящем бароне Мюнхгаузене смотрите в видео.