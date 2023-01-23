Покупательницу выгнали из торгового центра за наряд

Так, на размещенных кадрах Белл предстала в коричневом платье длины мини, обнажившем ее ноги. При этом на бедрах инфлюэнсерши был заметен целлюлит. Свой образ полная блогерша дополнила белыми сапогами и маленькой сумкой в тон на коротком ремешке. «Людям не нравится видеть толстых, уверенных в себе женщин. Не позволяйте никому затмить вас и носите то, что хочется!» — подписала она видео.