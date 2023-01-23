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1 час назад

8 вопросов из шоу "Кто хочет стать миллионером", на которые ответят только эрудиты

Мира Маркина

Интеллектуальная телевикторина "Кто хочет стать миллионером?" выходит на российском телевидении уже больше 23 лет. Несмотря на долгие годы в эфире, шоу по-прежнему пользуется большой популярностью у зрителей. Отчасти потому, что оно помогает проверить свою эрудицию.

8 вопросов из "Кто хочет стать миллионером", на которые ответят только эрудиты
Фото: Кадр из шоу "Кто хочет стать миллионером?"Кадр из шоу "Кто хочет стать миллионером?"

"Рамблер" выбрал несколько сложных вопросов из шоу. Попробуйте ответить на них и выясните, смогли бы вы стать миллионером?

Вопросы

1. Возле какой горы-вулкана был впервые найден драгоценный камень танзанит?

2. Какой продукт в разных странах называют папиной бородой и бабушкиными волосами?

3. Какое астрономическое явление жители Земли могут наблюдать раз в 75–76 лет?

4. Название какого алкогольного напитка переводится с немецкого как «полынь»?

5. В какое созвездие входит звезда Шаула, название которой переводится как «поднятый хвост»?

6. Кто амнистировал всех оставшихся в живых декабристов, сосланных на Кавказ и в Сибирь?

7. Из какого цветка получают шафран — одну из самых дорогих пряностей?

7 самых сложных вопросов из "Своей игры", которые поставили в тупик участников

8. Как называют природный заповедник в отрогах Восточных Саян под Красноярском?

Ответы

1 – Килиманджаро, 2 – сахарная вата, 3 – появление кометы Галлея, 4 – вермут, 5 – Скорпион, 6 – Александр II, 7 – crocus sativus — шафран посевной, 8 – "Красноярские столбы".

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