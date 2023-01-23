8 вопросов из "Кто хочет стать миллионером", на которые ответят только эрудиты

Интеллектуальная телевикторина "Кто хочет стать миллионером?" выходит на российском телевидении уже больше 23 лет. Несмотря на долгие годы в эфире, шоу по-прежнему пользуется большой популярностью у зрителей. Отчасти потому, что оно помогает проверить свою эрудицию.

Фото: Кадр из шоу "Кто хочет стать миллионером?" Кадр из шоу "Кто хочет стать миллионером?"

"Рамблер" выбрал несколько сложных вопросов из шоу. Попробуйте ответить на них и выясните, смогли бы вы стать миллионером?

Вопросы

1. Возле какой горы-вулкана был впервые найден драгоценный камень танзанит?

2. Какой продукт в разных странах называют папиной бородой и бабушкиными волосами?

3. Какое астрономическое явление жители Земли могут наблюдать раз в 75–76 лет?

4. Название какого алкогольного напитка переводится с немецкого как «полынь»?

5. В какое созвездие входит звезда Шаула, название которой переводится как «поднятый хвост»?

6. Кто амнистировал всех оставшихся в живых декабристов, сосланных на Кавказ и в Сибирь?

7. Из какого цветка получают шафран — одну из самых дорогих пряностей?

8. Как называют природный заповедник в отрогах Восточных Саян под Красноярском?

Ответы