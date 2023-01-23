8 вопросов из "Кто хочет стать миллионером", на которые ответят только эрудиты

Интеллектуальная телевикторина "Кто хочет стать миллионером?" выходит на российском телевидении уже больше 23 лет. Несмотря на долгие годы в эфире, шоу по-прежнему пользуется большой популярностью у зрителей. Отчасти потому, что оно помогает проверить свою эрудицию.
"Рамблер" выбрал несколько сложных вопросов из шоу. Попробуйте ответить на них и выясните, смогли бы вы стать миллионером?
1. Возле какой горы-вулкана был впервые найден драгоценный камень танзанит?
2. Какой продукт в разных странах называют папиной бородой и бабушкиными волосами?
3. Какое астрономическое явление жители Земли могут наблюдать раз в 75–76 лет?
4. Название какого алкогольного напитка переводится с немецкого как «полынь»?
5. В какое созвездие входит звезда Шаула, название которой переводится как «поднятый хвост»?
6. Кто амнистировал всех оставшихся в живых декабристов, сосланных на Кавказ и в Сибирь?
7. Из какого цветка получают шафран — одну из самых дорогих пряностей?
8. Как называют природный заповедник в отрогах Восточных Саян под Красноярском?
1 – Килиманджаро, 2 – сахарная вата, 3 – появление кометы Галлея, 4 – вермут, 5 – Скорпион, 6 – Александр II, 7 – crocus sativus — шафран посевной, 8 – "Красноярские столбы".