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1 час назад

12-летний мальчик случайно выловил трехметровую акулу

Диана Товсепова

12-летний мальчик из Массачусетса (США) поймал большую белую акулу во время рыбалки во Флориде.

12-летний мальчик случайно выловил трехметровую акулу
Фото: PxherePxhere

Кэмпбелл Кинан отправился на рыбалку с семьей на рыболовном судне и провел 45 минут, пытаясь поймать хоть какую-нибудь рыбу. Позже на его удочку что-то клюнуло, но он не сразу смог разглядеть, что это за рыба.

Когда стало понятно, что это акула, все на лодке были в восторге.

Вытянуть акулу было очень непросто из-за большого веса. Оказалось, что это была трехметровая белая акула.

Хищницу измерили, пометили, чтобы потом эксперты изучили миграцию, и отпустили, потому как ловить акул запрещено.

Мужчина приметил гигантскую акулу и спас отдыхающих

Ранее мы писали о том, что акула укусила женщину на глазах у туристов.

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