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2 часа назад

Федосеев день: что нельзя делать 24 января

Мира Маркина

24 января православные верующие чтят память Феодосия –основоположника палестинского монашества. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Федосеев день: что нельзя делать 24 января
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать 24 января

Выходя на улицу сегодня, крайне важно одеваться по погоде. В народе верили, что, простудившись 24 января, можно навлечь на себя большую беду.

Кроме того, в Федосеев день нельзя стричь волосы. Считается, что тот, кто подстрижет волосы сегодня, укоротит свою жизнь. Стричь ногти также запрещается.

Народный календарь предостерегает от любых финансовых операций. По возможности следует отложить любые крупные покупки и инвестиции. В противном случае, они не принесут радости и повлекут за собой новые расходы.

Что нельзя дарить и почему: плохие приметы и суеверия

Помимо прочего, 24 января нельзя переезжать, переходить на новую работу, давать в долг и пускать в дом чужую кошку.

Приметы

Мороз в Федосеев день сулит затяжную зиму. А вот если 24 января оттепель, то весна будет ранней и короткой.

Если облака плывут против ветра, к снегопаду.

Много сосулек – погода скоро ухудшится.

Редкие облака на небе предвещают заморозки.

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