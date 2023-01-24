8 загадок из "Форт Боярда", над которыми придется поломать голову

Шоу "Форт Боярд" долгие годы пользуется популярностью у зрителей по всему миру. Если вы из тех, кто всегда мечтал поучаствовать в этой игре, проверьте себя – удастся ли вам решить непростые загадки старца Фура.

Фото: Кадр из шоу "Форт Боярд" Кадр из шоу "Форт Боярд"

Ищите вопросы и ответы на них в материале "Рамблера".

Вопросы

1) Её прародители живут в лесу. Своим голосом она может очаровать любого. Её имя связано с ключом. Что это?

2) То на столе, то на стене малютка Роза нас встречает,

Но в имени её вполне цветка никто не замечает.

Воды не нужно ей. Но радость: она дарит то свет, то сладость.

3) Кто может дать потомство лишь однажды?

Кто может дать потомство, став седым?

4) Это чудище сжирает

Всё, что встретит на пути.

Но, насытившись едою,

Умирает вместе с ней.

5) Не от стыда краснеет, не от страха зеленеет.

Он нам диктует поведение без сожаления и терпения.

Действует автоматически, человек в нем живёт символически.

6) Красавица её случайно обронила и, потеряв в лесу, невольно загрустила.

Берёза ей промолвила: «К чему печаль твоя? Я, потеряв её, лишь радуюсь тому».

7) Десятки бочек набирают влагу. Под южным солнцем длится их покой,

Чтоб жизнь свою закончить под ногами и возродиться к радости людской.

8) Он слово или часть его. Он есть у зуба и у ели.

Нет у добра его, но, говорят, у зла бывает.

Ответы