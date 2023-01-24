Как инцидент с женой заставил Джеймса Дайсона изобрести фен

Джеймс Дайсон – английский изобретатель, индустриальный дизайнер, а также основатель и глава фирмы Dyson, которая знаменита своей инновационной техникой.

В частности, большой популярностью среди женщин пользуется фен Dyson, но мало кто догадывается о том, как англичанин придумал устройство и причем здесь его супруга Дирдри Хайндмарш. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Идея фена пришла к Джеймсу Дайсону совершенно случайно. Джеймс женат на Дирдри 55 лет. За долгие годы совместного брака изобретатель полюбил утренние разговоры с супругой обо всем на свете. Но очень часто в их беседу вмешивался шумный фен, которым Дирдри ежедневно укладывала волосы по утрам. Шум устройства заглушал речь женщины, и Джеймс едва мог разобрать ее реплики.

Тогда Дайсону и пришла мысль создать максимально бесшумный гаджет, с помощью которого супруга сможет укладывать волосы. Что любопытно, тестирование фена проводилось на кошках. Однако оно было абсолютно гуманным: при помощи четвероногих производитель хотел доказать минимальный уровень шума, который не пугает даже животных. Вот почему на презентации фена в 2016 году первым пользователем фена Dyson стала кошка.

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