Как и зачем лось сбрасывает рога: видео

Инспектор лесного хозяйства в Канаде проводил проверку вверенных ему территорий с помощью дрона. Устройство случайно зафиксировало редкий момент, когда лось полностью избавляется от рогов.

Зачем вообще лосям и оленям сбрасывать рога? Сперва стоит отметить, что ветвистые рога есть только у самцов. Исключением будут северные олени – у самок этого вида сохатых вырастают небольшие рожки. В период брачной охоты (в России – с конца августа до ноября) по наличию рогов лоси и олени отличают самца от самки – издали. Понимая, кто же все-таки перед ними находится, они ведут себя соответствующе.

Если у самца рога маленькие, то у него мало шансов привлечь здоровую самку.

Когда брачный сезон подходит к концу, самец сбрасывает «красоту». Ведь рога на самом деле мешают ему передвигаться по лесу, они тяжелые и неудобные. Например, рога лося крупных размеров могут достигать почти двух метров в размахе и весить до 30 килограммов. Кстати чаще всего лоси сбрасывают один рог за раз. Процесс этот может растянуться на несколько дней или даже недель.