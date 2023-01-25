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3 часа назад

Оставшаяся без средств к существованию женщина выиграла миллионы рублей

Lenta.ru

Жительница колумбийского города Барранкилья Хосефина Гонсалес выиграла в лотерею и отомстила мужу за уход из семьи и измену. Об этом сообщает Zona Cero.

Оставшаяся нищей женщина выиграла миллионы рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина осталась без средств к существованию после того, как ее муж ушел к лучшей подруге. Гонсалес опасалась, что потеряет дом, так как не могла выплатить ипотеку. Денег на обучение дочери в университете также не хватало.

17 января, ровно через год после разрыва отношений с бывшим мужем, женщина купила два лотерейных билета компании Supergiros. Спустя несколько дней Гонсалес обнаружила, что цифры на каждом из билетов совпали с выигрышными и она может получить 1,5 миллиарда колумбийских песо (23,6 миллиона рублей).

Известие о выигрыше шокировало победительницу. По ее словам, первое время она не могла поверить в произошедшее. Гонсалес добавила, что муж сразу же позвонил ей и поздравил, когда узнал о многомиллионном выигрыше.

Отмечается, что Гонсалес выиграла самый крупный денежный приз за всю историю Supergiros. Теперь она сможет расплатиться с долгами и решить все свои финансовые проблемы.

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