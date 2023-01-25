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2 часа назад

8 самых неожиданных вопросов из шоу "Сто к одному"

Мира Маркина

Телеигра "Сто к одному" выходит на российском телевидении уже больше 25 лет. Несмотря на долгое пребывание в эфире, программа по сей день пользуется спросом у телезрителей.

8 самых неожиданных вопросов из шоу "Сто к одному"
Фото: Кадр из шоу "Сто к одному"Кадр из шоу "Сто к одному"

"Рамблер" выбрал несколько самых забавных вопросов из передачи. Проверьте себя, удастся ли вам угадать, какой ответ был самым популярным. Ищите правильные ответы в конце материала.

Вопросы

1) Что никак не упадет?

а) Цены;

б) Птица;

в) Пизанская башня

2) Этот бой боксер проиграл. Почему же именно его все поздравляют?

а) За мужество;

б) У него день рождения;

в) Это его первый бой;

3) Кому мешает мини-юбка?

а) Уборщицам;

б) Мужчинам;

в) Старушкам;

4) Какой головной убор подошел бы Колобку?

а) Кепка;

б) Ушанка;

в) Шлем;

5) Что лучше всего помогает от влюбленности?

а) Трезвость;

б) Брак;

в) Время;

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6) Водолаз нырнул и тут же вынырнул. Почему?

а) Замерз;

б) Передумал;

в) Кончился воздух;

7) Кто с унылым видом сидит на льдине?

1) Пингвин;

2) Мамонтенок;

3) Челюскинцы;

8) О человеке какой профессии можно сказать: «Его кормят ноги»?

1) Фотомодель;

2) Курьер;

3) Почтальон;

Ответы

1 – а, 2 – а, 3 – б, 4 – а, 5 – б, 6 – в, 7 – а, 8 – б.

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