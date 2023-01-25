8 самых неожиданных вопросов из шоу "Сто к одному"

Телеигра "Сто к одному" выходит на российском телевидении уже больше 25 лет. Несмотря на долгое пребывание в эфире, программа по сей день пользуется спросом у телезрителей.
"Рамблер" выбрал несколько самых забавных вопросов из передачи. Проверьте себя, удастся ли вам угадать, какой ответ был самым популярным. Ищите правильные ответы в конце материала.
1) Что никак не упадет?
а) Цены;
б) Птица;
в) Пизанская башня
2) Этот бой боксер проиграл. Почему же именно его все поздравляют?
а) За мужество;
б) У него день рождения;
в) Это его первый бой;
3) Кому мешает мини-юбка?
а) Уборщицам;
б) Мужчинам;
в) Старушкам;
4) Какой головной убор подошел бы Колобку?
а) Кепка;
б) Ушанка;
в) Шлем;
5) Что лучше всего помогает от влюбленности?
а) Трезвость;
б) Брак;
в) Время;
6) Водолаз нырнул и тут же вынырнул. Почему?
а) Замерз;
б) Передумал;
в) Кончился воздух;
7) Кто с унылым видом сидит на льдине?
1) Пингвин;
2) Мамонтенок;
3) Челюскинцы;
8) О человеке какой профессии можно сказать: «Его кормят ноги»?
1) Фотомодель;
2) Курьер;
3) Почтальон;
1 – а, 2 – а, 3 – б, 4 – а, 5 – б, 6 – в, 7 – а, 8 – б.