Трагедия на перевале Дятлова: исследователи хотят добиться нового расследования

Исследователи обсуждают новые версии причин трагедии и хотят добиться возобновления расследования. Так, тайна перевала Дятлова может быть раскрыта, пишет "ОТВ - Екатеринбург".

Фото: СОВА СОВА

Один из исследователей знал Игоря Дятлова лично. И он не согласен с последней официальной версией причины гибели туристов в горах Урала. В 2020 году Генпрокуратура постановила, что группа погибла из-за схода лавины.

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Профессор Уральского федерального университета Пётр Бартоломей рассказал:

- Человек прекрасно понимает, что такое лавина, в отличие от тех людей, которые буянят на теме дятловской, пытаясь всё свести к лавине, здесь речь идёт о техногенных версиях.

Сейчас версия трагедии гласит, что 9 лыжников из турклуба УПИ отправились на Северный Урал на гору Отортен - с мансийского переводится как "Не ходи туда". Однако в назначенный срок студенты на связь не вышли и до точки назначения так и не дошли. При этом и другой исследователь тоже считает, что природа здесь ни при чём.

Вадим Скибинский отметил:

- Было шесть ракет. Цель испытаний была - климатические испытания, доказать, что ракеты могут стартовать при минусовых температурах, минус 40 градусов.

Согласно этой версии, в 1959 одну из ракет запустили неудачно, а дятловцев ещё в палатке накрыло химическое облако с летательного аппарата. Именно поэтому студенты были вынуждены бежать. Их обезображенные тела нашли в полутора километрах от палатки: кирпичный цвет кожи, проломленные черепа, вырванные языки и испуг на лицах. Тела ещё четырёх погибших студентов найдут только в мае. В 1989-м частично были раскрыты детали уголовного дела, причиной смерти тогда называли некую "стихийную силу".

Ведущий научный сотрудник Владислав Карелин тоже высказался по этому поводу:

- Какой-то неопознанный объект летел всё время с юга на север, а затем, когда я уже его видел, он изменил направление. Изменение траектории движения мог совершить только какой-то крылатый неопознанный объект. Этот совершенно новый установленный факт говорит о том, что можно поднимать вопрос об открытии нового уголовного дела.

Отмечается, что подтверждения версий до конца не находят уже больше 60 лет. Так, предполагали, что причинами трагедии могли быть НЛО, йети, беглые зэки, секретная база военных, химическое отравление и полсотни других версий. Известно, что многие туристы пытались проводить свои расследования и ночевали на месте трагедии. Однако до сих пор уголовные дела того времени остаются под грифом "секретно".

Председатель межрегионального общества памяти группы Игоря Дятлова Олег Архипов прокомментировал:

- Мы не хотим ничего, кроме восстановления справедливости, никаких выплат, ничего подобного. Только чтоб прекратилось то безумие, та вакханалия информационная, которая часто сопровождает нашу тему. Все эти версии, все эти убийства и прочее.

Сейчас исследователи работают над созданием виртуального музея памяти дятловцев, чтобы развеять существующие мифы. Отмечается, что он может появиться на базе УрФУ.