Какие числа считалась «счастливыми» на Руси

Русская народная традиция больше тяготеет к слову, нежели к числу. Однако и в сказках, и в былинах, и в житиях святых появляется определенная числовая символика, набор священных чисел, повторяющихся в разных образах и несущих определенный смысл. Эти числа не только рисуют нам уникальную картину русского мироздания, упорядочивая его, но и просто содержат в себе культурный код. Какие же числа самые типичные и значимые для русской нумерологии?

Фото: Русская семерка Русская семерка

3 (Три)

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Тройка на Руси считалась воплощением духовного начала. Как и в европейской культуре, она символизирует полноту и завершенность. Почитание христианского понятия Троицы, которая представляет собой триединство, делает тройку обозначением совершенства и духовности.

Сам человек также имеет троичную организацию, включающую тело, душу и дух. Геометрический символ тройки – треугольник, и в изображениях Всевидящего ока эта фигура становится обозначением Троицы.

Однако значимость тройки проявилась не только в русской религиозной мысли, но и в знакомых нам сказках, преданиях и в бытовых традициях. В фольклоре мы встречали трех богатырей, которые должны были победить трехголового змея-горыныча. У героя было три желания, он подвергался трем испытаниям, оказывался на распутье из трех дорог. Троекратный поцелуй на счастье стал русским символом.

5 (Пять)

Почитание пятерки в русской традиции также имеет христианские истоки. Число часто появляется в Евангелии – пять хлебов насытили пять тысяч человек, получивший пять талантов умножил их на другие пять, пять мудрых и пять неразумных дев стали символом готовности встречи с божественным.

Пятерка проникает и в христианскую архитектуру и иконопись – пятиглавые соборы, построенные в честь Христа и 4-ех евангелистов, 5 рядов иконостаса. Это делает пятерку символом единства земной церкви и Бога, единения человека со Всевышним.

В быт и лексику цифра 5 попадает со словами «пятак», «пятница», «пятерня», в символику – с пятиконечной звездой. Другой символ, который связан с пятеркой, христианский крест: пять точек образуют его. Также мы знаем о пяти ранах Христа при распятии.

7 (Семь)

Семь – одно из самых часто встречающихся чисел в русской культуре, символ удачи. Мифология рассказывает нам о семи богах древнерусского пантеона, семи небесах, боге Семаргле.

В православной числовой символике семерка встречается еще чаще: семь таинств, семь даров Святого духа, семь добродетелей и смертных грехов, семь Архангелов, семь пророков, семидневный пост и покаяние.

Существует икона Богоматери «Семистрельная», которая отображает Евангельское повествование о том, как Дева Мария принесла младенца Христа на 40-вой день в Иерусалимский храм.

Присутствующий там Симеон Богоприимец предвидел не только будущее распятие Христа, но и страдания Богоматери. «Тебе самой оружие пройдет сердце», - предрек он ей. И икона «Семистрельная» символически изображает скорбь Девы Марии: её сердце пронзает семь стрел или мечей. Число семь символизирует полноту страданий, которые Богоматерь претерпела в земной жизни.

9 (Девять)

Девятка часто фигурирует в русских преданиях, но при этом она связана с тройкой. У змея в славянских сказках бывает не только три, но трижды три головы, которые должен срубить богатырь буланым мечом. Тридевятое царство – далекая волшебная страна, где происходят многие сказочные события.

В православии же мы встречаем девять ангельских чинов. Это Серафимы, Херувимы, Престолы, Господства, Силы, Власти, Начала, Архангелы и Ангелы. Есть девять плодов святого духа – качеств, которыми должен обладать истинный христианин, а изображают их в виде девятиконечной звезды. И нельзя не вспомнить девять заповедей блаженства из нагорной проповеди.

15 (Пятнадцать)

Про числа из первого десятка и их значение мы знаем непонаслышке, ведь они вплотную вошли в нашу культуру вместе с христианством и сказками. Но исследователи символики чисел в древнерусских текстах отмечают и другие священные цифры, теперь забытые.

Одна из них - пятнадцать, что связано с православной хронологией. Время в ней делилось на индикты – периоды в 15 лет, и, составляя пасхальный круг, священники производили расчеты именно в рамках этого периода.

Сакральность числа пятнадцать связана вплотную с почитанием Богородицы. В западной традиции существует «розарий Девы Марии» - размышление о пятнадцати тайнах её жизни. В пятнадцать лет она родила Иисуса Христа. Исследователь древнерусской нумерологии Кириллин В. М. доказывает, что глубинный смысл числа 15 раскрывается понятиями «искупительной жертвы» и «вечной жизни».

21 (Двадцать одно)

Сказочное «три» помноженное на счастливое «семь» - число 21 было наполнено сакральным смыслом в древнерусской традиции. Оно играло немаловажную роль в пасхальных вычислениях, а, кроме того, в древних календарях 21 день каждого месяца посвящался Богоматери.

Раздумывая о значении двадцати одного как сочетания 3 и 7, можно вспомнить «Пиковую даму» А. С. Пушкина с его роковыми «тройкой, семеркой и тузом».

35 (Тридцать пять)

35 – число букв славянского алфавита, а также в пасхальных вычислениях «ключ границ» - максимальный временной промежуток между самой ранней и самой поздней Пасхой.

В «Книге Еноха» славянской редакции XIII века есть рассказ о солнце, которое движется на колеснице через врата, а пройти через них оно может за 35 дней.