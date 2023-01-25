День памяти жертв Холокоста: история, определение, жертвы

Ежегодно 27 января во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций первого ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, США, а их соавторами – еще более 90 государств.

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Что нужно знать о холокосте и почему этот день отмечается именно в конце января, читайте в материале «Рамблера».

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Что такое Холокост?

В переводе с английского языка слово «holocaust» означает «всесожжение», «уничтожение огнем», «жертвоприношение». Холокост представлял собой систематический, спонсируемый режим преследований и уничтожения шести миллионов евреев в период с 1933-1945 год, осуществленный нацистской Германией, ее союзниками и пособниками. В его основе лежала расовая теория нацизма, идея о превосходстве арийской «высшей» расы над другими, признаваемыми «неполноценными» расами, представление о «мировом еврействе» как главном враге германской нации. Нацисты ошибочно обвиняли евреев в том, что они являются причиной социальных, экономических, политических и культурных проблем, а также в том, что они виновны в поражении Германии в Первой мировой войне.

Впервые термин «холокост» был использован будущим лауреатом Нобелевской премии мира писателем Эли Визелем как символ газовых камер и крематориев лагерей уничтожения. В Израиле и некоторых других странах используется также термин Шоа, обозначающий «Катастрофа европейского еврейства».

Deutsches Bundesarchiv

С чего все началось?

Преследование евреев в Германии началось в 1933 году, почти сразу после прихода к власти Адольфа Гитлера и нацисткой партии, и с каждым годом становилось все более радикальным. Кульминацией этой позиции стало создание плана, который носил название «Окончательное решение еврейского вопроса» и заключался в организованном и систематическом массовом убийстве европейских евреев. Нацистская Германия осуществляла геноцид в период с 1941 по 1945 год.

Исследователями установлено, что холокосту также подверглись представители других национальностей (русские, украинцы, белорусы, поляки, сербы, словенцы), среди жертв – около десяти миллионов граждан Советского Союза. Холокосту присуща разработка на людях химических, биологических и механических систем массового уничтожения, антигуманные медицинские эксперименты над жертвами.

Deutsches Bundesarchiv

Почему 27 января отмечают Международный день памяти Холокоста?

Дата памятного дня выбрана не случайно. 27 января 1945 года Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим, известный также под немецким названием Аушвиц, созданный весной 1940 года на оккупированной территории Польши. В нем погибли, по разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. Среди узников преобладали евреи и цыгане. Точное количество погибших в Освенциме так и не удалось установить, поскольку многие документы были уничтожены.

В память о жертвах нацизма воздвигнуты мемориалы и музеи во многих странах мира. Среди них Музей Яд Вашем в Иерусалиме, Центр документации и мемориал в Париже (Франция), Мемориальный Музей Холокоста в Вашингтоне (США), Музей памяти 1,5 миллиона еврейских детей в Хиросиме (Япония), Дом-музей Анны Франк в Амстердаме (Нидерланды), Музей еврейского наследия и Холокоста, находящийся в Москве на Поклонной горе (Россия).

О трагических моментах еврейской истории написано немало книг, сняты документальные и художественные фильмы («Папа», «Список Шиндлера», «Пионист», «Собибор», «Мальчик в полосатой пижаме» и другие). Военная драма кочевого цыганского этноса затронута в любимой многими истории про Будулая, запечатленной в киносаге по мотивам романа Анатолия Калинина «Цыган». В 2011 году день памяти жертв Холокоста впервые был посвящен жертвам среди цыганского населения.