«Старая дева»: с какого возраста так начинали называть женщин на Руси

На Руси девушек брали в жёны в 14-15 лет. Представительниц прекрасного пола, не вышедших замуж до 25 лет, наши предки называли «старыми девами».

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Брачные традиции на Руси основывались на патриархальном подходе к образованию семьи. Дам брали в жёны в столь юном, по сегодняшним меркам, возрасте, потому что мужчины стремились «слепить» свой идеал из девушек, которые ещё не сформировались как личности. К примеру, 14-летняя, не обладающая жизненным опытом и твёрдыми убеждениями, скорее всего, станет послушной и тихой женой. О 25-летней девушке так сказать с уверенностью не могли – в этом возрасте она уже вряд ли была бы сговорчивой и покладистой.

Если все ровесницы старой девы уже успели выйти замуж, такая женщина считалась «вековухой». Незамужняя не имела права участвовать в девичьих посиделках и праздничных гуляниях. Вместо этого она замаливала «грех» безбрачия. Такая женщина должна была заплетать косу и носить скромную одежду, чтобы не бросаться в глаза другим людям.

Жили старые девы либо со своими родителями, либо, уже после смерти предков, с братом и его семьёй. «Седые макушки», как ещё называли этих несчастных женщин, брали на себя хозяйственные работы.