Чем на самом деле закончился Филадельфийский эксперимент

Филадельфийским эксперимент – засекреченный опыт ВМС США, поставленный 28 октября 1943 года с боевым эсминцем «Элдридж». Суть эксперимента заключалась в создании сверхмощного электромагнитного поля вокруг корабля, который в результате этой манипуляции должен был стать невидимым для радаров вражеской техники. Проект, по которому проводился Филадельфийский эксперимент, носил рабочее название «Радуга».

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На фоне идущей в то время войны с фашисткой Германией Филадельфийский эксперимент имел решающее значение. Секретная технология создания невидимости для крупных военных объектов могла значительно повысить уровень их выживаемости в боевых условиях.

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Как стал невидимым эсминец «Элдридж»

На борту «Элдриджа» находилась секретная установка, которая создавала сверхмощное электромагнитное поле вокруг всего корпуса корабля. Предположительно оно имело форму эллипса. Наблюдавшие эксперимент рассказывали, что видели вокруг эсминца сильное свечение и зеленоватый туман.

Результатом проведенных учеными манипуляций стало буквальное исчезновение «Элдриджа» из порта, в котором он стоял. Через некоторое время эсминец был замечен в Норфолке. Расстояние между ним и Филадельфией - более 320-ти км. Это позволяет предположить, что эксперимент вышел далеко за рамки первоначального замысла. Корабль не просто стал невидимым для радаров противника. Он в буквальном смысле слова телепортировался в другое место на карте.

Что стало с командой «Элдриджа»

В начале эксперимента на борту эсминца находился 181 член команды. По его завершении полностью здоровым остался только 21 человек. 13 матросов умерли от полученного во время работы установки облучения. Остальные пропали без вести. Почти все члены экипажа, пережившие Филадельфийский эксперимент, испытали сильнейший стресс и были сильно напуганы. Они переживали странные галлюцинации и рассказывали неправдоподобные вещи.

Что говорит военное ведомство

ВМС США официально не подтвердило факт проведения Филадельфийского эксперимента. Но доподлинно известно, что работы в этом направлении велись. Их результатом стало появление военной технологии невидимости «Стелс» (Stealth). Она представляет собой целый комплекс способов, которые позволяют военным морским судам и самолетам-истребителям быть невидимыми для электроники противника.

Стелс имеет несколько иную сферу воплощения. Кораблю придается особая геометрическая форма, позволяющая ему стать для радаров максимально незаметным. Но главное достижение заключается в особой обшивке судна, которая поглощает радиоволны и превращает боевую машину для эхолотов в «невидимку».

Как просочились слухи о секретном эксперименте в прессу

Большинство военных, служивших на «Элдридже», не подтверждают слухов об эксперименте с телепортацией. И все же они просочились в прессу и стали достоянием широкой мировой общественности. Это произошло в 1955-ом, когда вышла в печати книга известного американского уфолога М. Джессупа. В ней автор приводил разные доводы в пользу реального существования НЛО.

В ответ на издание книги Джессупу пришло письмо от одного из читателей, некоего К. М. Альенде. Авто письма утверждал, что своими глазами видел телепортацию военного морского судна. Так и стала известная история эсминца «Элдридж». На основании рассказов Альенде в 1984 году был снят фильм «Филадельфийский эксперимент». Он наделал много шума и содействовал огромной популярности «Элдриджа».

Могла ли произойти телепортация

Противники теории телепортации утверждают, что между Норфолком и Филадельфией военная субмарина вполне могла пройти по Чесапикско-Делавэрскому каналу. Гражданскими судами эта водная артерия между рекой Делавэр и заливом Чесапик давно не использовалась, но для военных была всегда открыта.

Возможность корабля оказаться незаметным для радаров врага с помощью электромагнитного поля многие ученые подтверждают. Это возможно благодаря явлению дегауссизации, или размагничивания. Амплитуда колебаний магнитного поля, создаваемого катушкой мощного электромагнита, четко регулируется. Переменное поле способно размагничивать электронику, находящуюся в пределах доступа источника электромагнитного излучения.

Ввиду таинственности и фантастичности Филадельфийского эксперимента вокруг него ходило много слухов. Предполагали, что такой грандиозный опыт мог поставить только гениальный ученый А. Эйнштейн, который в то время был еще жив. Но едва ли ВМС США могли прибегнуть в его услугам в своих секретных разработках. Эйнштейн симпатизировал коммунистам, что априори делало его неблагонадежным в глазах американского военного ведомства.