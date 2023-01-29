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30 минут назад

Что связывало Жириновского и звезду фильмов для взрослых Чиччолину

Мира Маркина

Владимир Жириновский был известен своими неординарными высказываниями и поведением. Так, в 90-е годы распространились фотографии, на которых политический деятель обнимается с известной итальянской звездой фильмов для взрослых Илоной Сталлер, которая известна под сценическим псевдонимом Чиччолина. Что их связывало? Рассказываем в материале "Рамблера".

Что связывало Жириновского и звезду фильмов для взрослых Чиччолину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Провокационные снимки, о которых идет речь и которые стали причиной слухов вокруг Жириновского, были сделаны в сентябре 1995 года, когда Чиччолина приехала с официальным визитом в Москву. Приехав в российскую столицу, прогулялась по Красной площади и встретилась наедине с лидером ЛДПР. Встреча прошла в клубе и не обошлась без громких заявлений с обеих сторон. Так, Жириновский заявил, что хотел бы от Илоны Сталлер детей, а звезда фильмов для взрослых назвала политика "милым животным".

На самом же деле Илона Сталлер — бывший депутат итальянского парламента. Кроме того, их обоих объединяла эксцентричная самопрезентация. Жириновский объяснял встречу с Илоной Сталлер в интервью, вспомнив строчки Высоцкого: "Для нас с ней эта ночь должна быть вне закона".

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"Отдохнуть просто, расслабиться. [...] Вы не хотите, чтобы мужчина с женщиной просто так оставались, вам обязательно надо набрать компромат. [...] А что, разве плохо, что она стала порнозвездой? Это же красивое тело. Значит, есть воля у этой женщины, стремление быть первой", — говорил Жириновский, отвечая на вопросы журналистов.

Истории,Илона Сталлер,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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