Муж и жена переедут на лодку для экономии

Пара из Великобритании решила пожить на лодке, чтобы сэкономить. Об этом сообщает Liverpool Echo.

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28-летние Элли Джонс и Гарри Баркер арендовали у родителей Джонс лодку "Ширли", чтобы быть ближе к природе и тратить меньше денег.

"Мы определенно проведем на "Ширли" год и посмотрим, как будем жить дальше. Я не думаю, что этот эксперимент продлится дольше пяти лет. В любом случае экономия будет огромной", — рассказала Элли Джонс.

Муж и жена, по собственным словам, планируют сдавать дом, пока живут на лодке, и это поможет им накопить деньги на новое жилье. Джонс и Баркер подсчитали, что в месяц парковка "Ширли" на пристани будет стоить 250 фунтов стерлингов (21,3 тысячи рублей), а электроэнергия обойдется в 45 фунтов стерлингов (около четырех тысяч рублей).