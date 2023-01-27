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4 часа назад

Муж и жена переедут на лодку для экономии

Мира Маркина

Пара из Великобритании решила пожить на лодке, чтобы сэкономить. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Муж и жена переедут на лодку для экономии
Фото: PxherePxhere

28-летние Элли Джонс и Гарри Баркер арендовали у родителей Джонс лодку "Ширли", чтобы быть ближе к природе и тратить меньше денег.

"Мы определенно проведем на "Ширли" год и посмотрим, как будем жить дальше. Я не думаю, что этот эксперимент продлится дольше пяти лет. В любом случае экономия будет огромной", — рассказала Элли Джонс.

Муж и жена, по собственным словам, планируют сдавать дом, пока живут на лодке, и это поможет им накопить деньги на новое жилье. Джонс и Баркер подсчитали, что в месяц парковка "Ширли" на пристани будет стоить 250 фунтов стерлингов (21,3 тысячи рублей), а электроэнергия обойдется в 45 фунтов стерлингов (около четырех тысяч рублей).

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Джонс добавила, что ее и мужа называют сумасшедшими, но они убеждены, что впереди увлекательное путешествие. Супруги также считают атмосферу на "Ширли" уютной из-за того, что лодка компактная.

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