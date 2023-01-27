Похороны в космосе и состояние собаке: 4 самых странных завещания

Некоторые эксцентричные люди продолжают поражать общественность даже после своей смерти. Например, посредством странного завещания. Подробнее о самых невероятных из них – в материале "Рамблера".

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Самуэль Братт

На предсмертном одре богатый, но злопамятный мужчина решил отомстить своей жене, которая полжизни боролась с его никотиновой зависимостью самыми жестокими методами. По условиям завещания, вдова Братта могла воспользоваться наследством только в случае, если начнет выкуривать по пять сигар в день. Очевидно, женщине было непросто сделать выбор, ведь на кону стояло состояние в 330 тысяч фунтов.

Леона Хемсли

Экстравагантная миллионерша осталась верна себе даже после смерти: Хемсли завещала внукам пять миллионов долларов, а своей любимой собаке – в два раза больше. Хемсли также поручила похоронить питомца, когда тот уйдет из жизни, рядом с ней в специальном мавзолее за полтора миллиона долларов.

Джин Роденберри

Создатель знаменитой франшизы "Звездный путь" решился на "фантастические" похороны – в прямом смысле. Роденберри завещал, чтобы его тело кремировали после смерти, а прах развеяли в космосе. Желание сценариста было исполнено: его прах был запущен в космос на летательном аппарате «Санджеммер» в 2013 году.

Анджел Пантойа